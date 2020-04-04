Eskişehir'de tramvaylarda maske uygulaması ESKİŞEHİR'de koronavirüs önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske takma uygulaması başlatıldı.

ESKİŞEHİR'de koronavirüs önlemleri kapsamında toplu taşıma araçlarında maske takma uygulaması başlatıldı. Maskesiz tramvaya binmek isteyen kişiler ise güvenlik görevlileri tarafından uyarılarak, durak dışına çıkarıldı.

Koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde dün gece yarısı yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda toplu şekilde bulunulan alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Eskişehir'de tramvaya binmek için gelen vatandaşların büyük çoğunluğunun bu kurala uyduğu görüldü. Maskesi olmayanlar ise tramvaya alınmadı. Duraklarda ve tramvay içerisinde yolculara sık sık maske takmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından dün gece yapılan açıklamada, "Sevgili hemşehrilerimiz, Bilim Kurulu'nun aldığı karar ile tramvay ve otobüslerimize maskesiz yolcu alınmayacaktır. Lütfen salgın süresince zorunda kalmadıkça evden çıkmayın ve kişisel sorumluluklarınızı özenle yerine getirin" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA