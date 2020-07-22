Eskişehir'de tramvayda ortaya çıkan manzarası pes dedirtti
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Eskişehir'de tramvayda ortaya çıkan manzarası pes dedirtti

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle Eskişehir'de birçok tedbir alınırken, tramvayda ortaya çıkan manzara ise pes dedirtti.

Eskişehir'de tramvayda ortaya çıkan manzarası pes dedirtti
22.07.2020 14:23 | Son Güncelleme: 22.07.2020 15:20

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle Eskişehir'de birçok tedbir alınırken, tramvayda ortaya çıkan manzara ise pes dedirtti.

Ülke genelinde pandemi sürecinde birçok önlem alınırken, Eskişehir'de ortaya çıkan manzara pes dedirtti. Şehirde en çok kullanılan toplu taşıma araçlarının başında gelen tramvaylarda adeta insan seli yaşandı. Yolcular arasında sosyal mesafeye dikkat edilmezken vatandaşlar kuralları hiçe saydı. Onlarca yolcu dip dibe seyahat ederken oluşan manzara, hayrete düşürdü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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