Eskişehir'de tramvay ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Eskişehir'de tramvay ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

08.01.2021 11:57 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:01
Eskişehir'de tramvay ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Eskişehir'de, tramvay ile motosikletin çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Eskişehir'de, tramvay ile motosikletin çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Furkan Özbolat İdaresindeki 26 ABG 509 plakalı motosiklet, Akarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Otogar-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi seferini yapan tramvayla çarptı.

Kazada yaralanan Özbolat, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Furkan Özbolat'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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