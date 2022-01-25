Eskişehir'de traktör çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı - Haberler
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Eskişehir'de traktör çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

Eskişehir'de traktör çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde 250 bin lira değerindeki traktörü çaldıkları öne sürülen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Beylikova ilçesinde 250 bin lira değerindeki traktörü çaldıkları öne sürülen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi JASAT ekipleri, Dudaş Mahallesi'nde bir çiftçiye ait traktörün çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, 2 hırsızlık şüphelisini saklandıkları evlerde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlıdan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bulunan traktör, ekipler tarafından sahibine teslim edildi.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Eskişehir, Traktör, Asayiş, Güncel, Haber

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