Eskişehir'de trafo merkezinde hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler
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Eskişehir'de trafo merkezinde hırsızlık şüphelisi yakalandı

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de trafo merkezinde hırsızlık şüphelisi yakalandı

Eskişehir'de bir trafo merkezine hırsızlık amacıyla girdiği iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir trafo merkezine hırsızlık amacıyla girdiği iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Tepebaşı ilçesine bağlı Yukarısöğütönü Mahallesi'ndeki TEİAŞ'a ait trafo merkezine hırsızlık amacıyla girdiği öne sürülen B.P'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, demir kesme makası ve cıvata sökme anahtarı ile bakır topraklama kablosu bağlantı parçası ve bakır kablolar ele geçirildi.

Cezaevinden yeni tahliye edildiği belirlenen B.P, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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