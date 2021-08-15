Eskişehir'de trafik kazasında hayatını kaybeden kadın futbolcu Nazar Gülhan Samsun'da defnedildi
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Eskişehir'de trafik kazasında hayatını kaybeden kadın futbolcu Nazar Gülhan Samsun'da defnedildi

Eskişehir'de trafik kazasında hayatını kaybeden kadın futbolcu Nazar Gülhan Samsun'da defnedildi
Anadolu Ajansı / İrfan Ağca - Haberler | Güncel

TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da forma giyen Selman Çiftkanatlı'nın yaralandığı trafik kazasında hayatını kaybeden Çamlıca Gençlik ve Spor Kadın Futbol Takımı oyuncusu Nazar Gülhan, Samsun'da toprağa verildi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da forma giyen Selman Çiftkanatlı'nın yaralandığı trafik kazasında hayatını kaybeden Çamlıca Gençlik ve Spor Kadın Futbol Takımı oyuncusu Nazar Gülhan, Samsun'da toprağa verildi.

Gülhan, Samsun'un Vezirköprü ilçesi Belalan Mahallesi'nde, arkadaşlarının ve yakınlarının katıldığı cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

14 Ağustos'ta Selman Çiftkanatlı'nın kullandığı motosikletin otobüse çarpması sonucu arkasında bulunan Nazar Gülhan yaralanmış, 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldıktan sonra müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Ağca

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