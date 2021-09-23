Eskişehir'de trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler
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Eskişehir'de trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde hafif ticari araç ile pikabın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde hafif ticari araç ile pikabın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ömer Yadigar idaresindeki 06 AFH 375 plakalı hafif ticari araç, Aşağıkepen Mahallesi yakınında Mustafa Cihan Çaydaş'ın kullandığı 26 HN 600 plakalı pikapla çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan sürücüler Yadigar ve Çağdaş ile araçlarda bulunan Saadet Nur Karabulut ve Fikriye Çaydaş, 112 Acil Servis ekiplerince Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Ömer Yadigar ile Saadet Nur Karabulut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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