Eskişehir'de trafik kazası: 8 yaralı
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atakan Yıldırım idaresindeki 26 S 0958 plakalı servis minibüsü, 75. Yıl Mahallesi Teknoloji Bulvarında Abdullah İpek'in kullandığı 11 TC 943 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler Yıldırım ve İpek'in yanı sıra minibüste bulunan 6 işçi yaralandı.
Yaralanan 8 kişi, 112 Acil Servis sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Şehir ve Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.