Eskişehir'de trafik kazası: 3 yaralı
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Eskişehir, 3. Sayfa

Eskişehir'de trafik kazası: 3 yaralı

Eskişehir'de 3 aracın birbirine girdiği trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

17.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:05
Eskişehir'de trafik kazası: 3 yaralı

Eskişehir'de 3 aracın birbirine girdiği trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Batıkent Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda yaşandı. Aynı istikamette giden 26 ACT 115 ve 11 AD 234 plakalı araçların sürücüleri iddialara göre kontrolü kaybetti. Ardından araçlardan biri karşı şeride savrularak, karşıdan gelen 26 DM 721 plakalı araca önden çarparak durabildi. Kazada hafif yaralanan sürücülere, bölgeye intikal eden 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale yapıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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