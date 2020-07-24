Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü
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Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü

Eskişehir'de seyir halindeki bir motosikletin dönüş yapan kamyon ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü
24.07.2020 11:26 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:42

Eskişehir'de seyir halindeki bir motosikletin dönüş yapan kamyon ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Eskişehir-Kütahya yolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre yeşil yanmasının ardından tali yoldan Eskişehir istikametine dönen Bekir Şahin yönetimindeki 20 F 9775 plakalı kamyona, Kütahya istikametinden gelen 26 VT 384 plakalı Onur Tez idaresindeki motosiklet çarptı. Kaza olduğunu gören diğer sürücüler, durumu hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Onur Tez'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyon sürücüsü kazayı herhangi bir yara almadan atlatırken, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza sonrası olay yerinde hayatını kaybeden Onur Tez'in cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Ayrıca meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Onur Tez'in kafasında kask olduğu ve kaskın parçalandığı da olay yeri inceleme ekipleri tarafından belirlendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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