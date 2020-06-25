Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
25.06.2020 17:41 | Son Güncelleme: 25.06.2020 17:41
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Orhan Ç. idaresindeki 26 M 0085 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, 71 Evler Mahallesi Kafkas Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Mikail Eymen Uzer'e çarptı.
Kazada ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis sağlık ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Dolmuş sürücüsü Orhan Ç'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA