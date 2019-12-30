Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Rıdvan K. idaresindeki 34 LB 5228 plakalı otomobil, Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde Serdal Ray'ın (22) kullandığı 26 ABG 192 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Serdal Ray, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Rıdvan K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.