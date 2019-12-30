Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü
Haberler » Güncel » Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü - Haber

Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

30.12.2019 17:24 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:24
Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Rıdvan K. idaresindeki 34 LB 5228 plakalı otomobil, Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde Serdal Ray'ın (22) kullandığı 26 ABG 192 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Serdal Ray, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Rıdvan K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler