Eskişehir'de trafik kazası, 1 ölü

12.10.2019 13:50

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.



Kaza dün akşam saatlerinde 75. Yıl Sultandere mahallesinde saat 19.50 sıralarında meydana geldi. Odunpazarı Çevreyolu bulvarı üzerinde, S.O.'nun kullandığı araca N.İ.'nin kullandığı araç arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan, S.O. (40) hayatını kaybetti. Diğer araç sürücüsü N.İ. (39) gözaltına alınırken, polis olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA