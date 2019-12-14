Eskişehir'de trafik kazası: 1 öldü
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Eskişehir'de trafik kazası: 1 öldü

Eskişehir'de, Çevre yolu üzerinden karşıya geçmeye çalışan bir şahıs, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

14.12.2019 13:00 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:04
Eskişehir'de trafik kazası: 1 öldü

'de, Çevre yolu üzerinden karşıya geçmeye çalışan bir şahıs, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Alınan bilgilere göre; olay Eskişehir-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Yücel idaresindeki 26 EZ 705 plakalı otomobil, 71 Evler Mahallesi çevre yolunda, karşıdan karşıya geçmek isteyen Dudu Özenboy'a (48) çarptı. Kazada ağır yaralanan Özenboy, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.


Öte yandan polis ekipleri, sürücü Yücel Altıntaş'ın gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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