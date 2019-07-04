Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 286 bin 94'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Eskişehir'de Mayıs ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 475 adet artarak, 286 bin 94 adet oldu.

Eskişehir'deki taşıtların; 167 bin 805'ini otomobil, 45 bin 888'ini kamyonet, 31 bin 147'sini motosiklet, 23 bin 688'ünü traktör, 10 bin 496'sını kamyon, 3 bin 742'sini minibüs, 2 bin 671'ini otobüs, 657'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Eskişehir'de Mayıs ayında 9 bin 441 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam 9 bin 441 taşıt içinde otomobil 7 bin 130 ile ilk sırada yer aldı.

Ülkemizde trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 23 milyon 39 bin 551 oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA