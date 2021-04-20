Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 300 bini geçti
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Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 300 bini geçti

Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 300 bini geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı mart ayı sonu itibariyle 300 bin 918'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı mart ayı sonu itibariyle 300 bin 918'e yükseldi.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı, şubat ayı sonundan mart ayı sonuna bin 265 artarak 300 bin 918'e yükseldi. Şubat ayı sonunda 299 bin 653 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 ayda binin üzerinde artış gösterdi. Ülke genelinde ise 130 bin 420 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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