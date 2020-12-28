Eskişehir'de torbacılara yönelik operasyon: 2 gözaltı
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Eskişehir'de torbacılara yönelik operasyon: 2 gözaltı

28.12.2020 14:51 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:55
Eskişehir'de torbacılara yönelik operasyon: 2 gözaltı

Eskişehir'de narkotik polisi tarafından torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de narkotik polisi tarafından torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Sokak satıcılarının yakalanmasına ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik yapılan operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda ise 31.37 gr metamfetamin, 4.40 gr esrar, 4.14 gr bonzai, 0.17 gr mdma, 0.22 gr eroin, 1 adet tabanca ve 7 adet mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i adliyeye sevk edilirken, diğer şahıs hakkında ise işlem yapıldığı bildirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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