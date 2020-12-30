Eskişehir'de torbacılara yılbaşı öncesi operasyon: 3 gözaltı
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Eskişehir'de torbacılara yılbaşı öncesi operasyon: 3 gözaltı

30.12.2020 14:01 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:05
Eskişehir'de torbacılara yılbaşı öncesi operasyon: 3 gözaltı

Eskişehir'de narkotik polisi yılbaşı öncesinde torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı.

Eskişehir'de narkotik polisi yılbaşı öncesinde torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda değişik türlerde uyuşturucular ele geçirilirken, operasyonda 3 kişi gözaltına alındı 10 kişi hakkında ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.

Operasyonlar, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde Cumhuriyet ve Yenibağlar mahallelerinde eş zamanlı olarak yapıldı. Özellikle insan vücudunda kısa sürede solunum ve nörolojik olarak ciddi hasara yol açan ve sinsice insanın ölümüne sebep olan metamfetamin isimli uyuşturucu maddesi başta olmak üzere çeşitli uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonlarda 66,14 gram gelen metamfetamin, 48 adet sentetik ecza hap, 17,16 gram skunk, 8,88 gram esrar, 3 gram bonzai, 2 adet ecstacy hap, 3 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Öte yandan, operasyonlarda 10 şahsa 'uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak' suçlarında haklarında işlem yapıldığı bildirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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