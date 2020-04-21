Eskişehir'de toplu çalışılan iş yerlerine maske dağıtıldı Eskişehir'de toplu çalışılan iş yerlerine ücretsiz maske dağıtılmaya başlandı.

Eskişehir'de toplu çalışılan iş yerlerine ücretsiz maske dağıtılmaya başlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 10 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerindeki maske ihtiyaçlarının tespit edildiği ifade edildi.

Bu kapsamda bu iş yerlerinden alınan maske talepleri doğrultusunda, ücretsiz maske dağıtımının başladığı ifade edilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Güvenlik görevlilerimiz maske talebinde bulunan işyerlerine ücretsiz olarak maskeleri teslim etmektedir.

Koronavirüs salgınından korunmak için alınması gereken en önemli tedbirlerden biri maske takmaktır. Toplum sağlığını korumak adına vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda, pazar ve marketlerde, kalabalık iş ortamlarında maske takma zorunluluğu getirilmiştir."

Kaynak: AA