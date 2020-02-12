Eskişehir'de toplanan yardımlar tırla deprem bölgesine gönderildi

12.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:56

Eskişehir'de, Elazığ ve Malatya'daki depremden zarar gören vatandaşlar için toplanan yardım malzemeleri bir tıra yüklenerek yola çıkarıldı.

Vilayet Meydanı'nda, bin kolinin bulunduğu tırın uğurlanması dolayısıyla tören yapıldı.

Törende konuşan Vali Özdemir Çakacak, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Vali Çakacak, şunları söyledi:

"Depremin daha ilk saatlerinden itibaren başta Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız olmak üzere devletimiz tüm kurumlarıyla depremin yaralarını sarmak üzere bölgedeydi. AFAD koordinesinde depremden etkilenen vatandaşlarımız için başlatılan yardım kampanyasına yurt içinden ve yurt dışından büyük teveccüh gösterilmiş, kardeşlerimizin yarasının sarılması için adeta milli seferberlik başlatılmıştır. Devletimiz güçlü bir devlettir. Tüm Türkiye'den olduğu gibi Eskişehir'den de AFAD'ın koordinesinde kamu kurum ve kuruluşları, odalar, sivil toplum kuruluşlarımız tarafından deprem bölgesine çeşitli yardımlar gönderildi. Bugün de Eskişehir Valiliği olarak, hayırsever hemşehrilerimizin desteğiyle depremden mağdur olan vatandaşlarımıza bin koli ihtiyaç malzemesi gönderiyoruz."

Daha sonra tır, Elazığ'a hareket etti.

Kaynak: AA