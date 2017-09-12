Eskişehir'de Tombala Operasyonu

Eskişehir'de yapılan tombala operasyonunda 70 kişiye para cezası kesildi.



Alınan bilgiye göre, Hoşnudiye Mahallesi Nayman Sokak'ta bulunan bir dernekte tombala oynandığı ihbarını alan ekipler, operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonrasında kumar oynadıkları iddia edilen 70 şüpheliye 227'şer lira para cezası uygulandı. Dernek yöneticisi olduğu öğrenilen 4 kişi ise gözaltına alındı. Dernek yöneticilerin emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR