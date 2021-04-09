Eskişehir'de Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocuklarını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı
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Eskişehir'de Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocuklarını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Güncel
Eskişehir'de Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocuklarını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı

Eskişehir'de 3 kişilik Tokkal ailesinin evlerinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan sanık hakim karşısına çıktı.

Eskişehir'de 3 kişilik Tokkal ailesinin evlerinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan sanık hakim karşısına çıktı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada tutuklu Mehmet Şerif B. hazır bulundu. Tarafların yakınları ve avukatları da duruşmaya katıldı.

Mehmet Şerif B. savunmasında, Tokkal ailesinin evdeki cansız bedenlerin bulunmasından bir gün önce öldürülen İlkay Tokkal'ın iş yerine gidip birbirlerine sarıldıklarını belirterek, bir saat kaldığı iş yerinden daha sonra ayrıldığını anlattı.

Daha sonra bir arkadaşına ayakkabı almak için Taşbaşı Çarşı'na gittiğini anlatan sanık, şöyle konuştu:

"Oradaki bir arkadaşımın da yanında bir saat vakit geçirdikten sonra eşimi arayıp, eve bir şey isteyip istemediğini sordum. Eve geldikten sonra telefonumu kapattım. Kimsenin bize misafir olarak gelmesini istemiyordum. Karla oynamak için çocuğumu kucağıma alıp, bahçeye indim. O sırada eve gelen Mesut B. ve Kadri A. ile çay içtik. Akşam saat 11.00'e yakın evden ayrıldılar. Film izleyip uyudum. Sabah saat 10.00-11.00 gibi kahvaltı yaptım. Daha sonra pirinç alıp eve döndüm."

Mehmet Şerif B, saat 14.30 gibi İlkay Tokkal'ı aradığını ancak ulaşamadığına değinerek, Tokkal'ın arkadaşlarına bir gün önce tatile gideceğini söylediğini kaydetti.

Bir süre sonra maktul Emel Tokkal'ın ilk eşinden olan kızı Beyzanur Kayaalp'ın kendisi aradığını ifade eden sanık, şöyle devam etti:

"Beyza annesine ulaşamadığını söyledi. 'Tatile gitmiş olabilirler' dedim. Eve gidip, bakacağımı söyledim. Evin kapısını çaldım ancak açan olmadı. O sırada Emel yengimin eniştesi beni arayıp, kapıyı kırmamı söyledi. Çilingir Ahmet ustayı arayıp, kapıyı açmasını istedim. Bir yakınının talebi üzerine polis gözetiminde kapının çilingirle açılabildiğini öğrendik. Bunun üzerine Beyza'yı aradım. 10 dakika sonra polisle yukarıya çıktık. Kapıyı açar açmaz İlkay ağabeyin yüzünü gördüm. Polis ifademi alıp tutanak tuttu. Daha sonra eve gittim. Bir süre sonra polis beni yeniden arayıp, ifadeye çağırdı. Bu gece bekleyip, nezarette kalacağımı söylediler. Ben kendi ailemi öldüremem. Suçu ben işlemedim. Ortak iş yapıyorduk. Ona ağabeye 23 bin lira borcum vardı. Ben yapmadım."

Mahkeme heyetinden kendisine "Evdeki mutfakta bulunan bir bardakta senin DNA izin bulunmuş" denmesi üzerine Mehmet Şerif B, "Ailecek İlkay ağabeylere gitmiştik. Oradan kalmış olabilir." dedi.

Sanık, heyetten kendisine "İlkay'ın kanının içinin bulunduğu çorapta senin DNA izin var. Buna ne diyeceksin?" sorusuna ilişkin, "Hiçbir bilgim yok. Görüntülerdeki yüzü kapalı kişi bodruma atmıştır. Çorabın bana ait olup, olmadığını bilmiyorum." diye konuştu.

Tanıklardan Aytaç T.

Mehmet Şerif B. ile çilingir yardımıyla eve giren tanıklardan Aytaç T. ise tutuklu sanığın kendisini arayıp, İlkay Tokkal'a ulaşamadığı söylemesi üzerine polis eşliğinde çilingir ile kapıyı kırdıklarına değinerek, "Kapıyı kırıp içeriye girdiğimizde İlkay ağabeyi gördüm. Bıçaklanmış haldeydi. Bunun üzerine polisler bizi içeriye almadı." ifadelerini kullandı.

Tokkal ailesinin komşusu Abdurrahman Y. de olay günü saat 19.50 gibi bir ses duyduğuna değinerek, "Emel, Emel' diye bir bağırma sesi geldi. Kapı kapanması ve aşağıya koşma sesi duydum. Aile kavgası sandığım için de müdahale etmedim." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut haline karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

???????Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi'ndeki apartmanın 5. katında 16 Şubat'ta İlkay (42) ve Emel (41) çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk Tokkal'ın cansız bedenleri bulunmuştu. Bıçaklanarak yaşamını yitirdiği belirlenen aile üyelerinin öldürülmesiyle ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince özel ekipler oluşturulmuştu.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen, ailenin yakınları ve komşularının ifadelerine başvuran ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına almıştı. Cep telefonu tamiri ve satışı yapan İlkay Tokkal'ın eski ortağı Mehmet Şerif B. (29) tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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