Eskişehir'de tırla çarpışan kurtarıcının sürücüsü öldü
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Tahsin Karaahmet idaresindeki 81 BT 461 plakalı tır, Sivrihisar-Eskişehir kara yolunun 8. kilometresinde, Erdinç Güngör'ün kullandığı 43 RF 945 plakalı kurtarıcı ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kurtarıcının üzerinde bulunan traktörden dolayı aracın devrilmesi sonucu sürücü Güngör, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Güngör'ün cansız bedeni, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.
AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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