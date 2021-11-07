Eskişehir'de tırla çarpışan kurtarıcının sürücüsü öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'de tırla çarpışan kurtarıcının sürücüsü öldü

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de tırla çarpışan kurtarıcının sürücüsü öldü

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tahsin Karaahmet idaresindeki 81 BT 461 plakalı tır, Sivrihisar-Eskişehir kara yolunun 8. kilometresinde, Erdinç Güngör'ün kullandığı 43 RF 945 plakalı kurtarıcı ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kurtarıcının üzerinde bulunan traktörden dolayı aracın devrilmesi sonucu sürücü Güngör, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Güngör'ün cansız bedeni, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title