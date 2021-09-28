Eskişehir'de TIR ve 2 otomobil çarpıştı - Haberler
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Eskişehir'de TIR ve 2 otomobil çarpıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Eskişehir'de TIR ve 2 otomobil çarpıştı

Eskişehir'de bir TIR ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bir TIR ve 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.

Çevreyolu Bursa istikametinde seyir halinde olan 26 BGC 707 ve 26 RR 428 plakalı 2 otomobil, 01 AHH 533 çekici plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şeritte ters dönen araçlar güçlükle durabildi. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle 3 şeritli çevreyolunun 2 şeridi trafiğe kapanırken, yolda uzun araç kuyruğu oluştu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de TIR ve 2 otomobil çarpıştı

Eskişehir'de TIR ve 2 otomobil çarpıştı

Eskişehir'de TIR ve 2 otomobil çarpıştı

Eskişehir'de TIR ve 2 otomobil çarpıştı

Eskişehir'de TIR ve 2 otomobil çarpıştı

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