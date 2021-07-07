ESKİŞEHİR'DE TIR'LA KAMYONET ÇARPIŞTI: 3 YARALI
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ESKİŞEHİR'DE TIR'LA KAMYONET ÇARPIŞTI: 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR Organize Sanayi Bölgesi'nde TIR, kavşaktan geçiş yapan kamyonetle çarpıştı.

ESKİŞEHİR Organize Sanayi Bölgesi'nde TIR, kavşaktan geçiş yapan kamyonetle çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde 75'inci Yıl Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 25'inci cadde üzerinde meydana geldi. Yalçın Savaş yönetimindeki 26 B 3769 plakalı TIR, kavşaktan geçiş yapan Ergün Baş'ın kullandığı 26 FM 605 plakalı süt yüklü kamyonete çarptı. Kazada araçlar yaklaşık 100 metre sürüklenirken, TIR makas atarak yolu tamamen kapattı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ve sağlık ekiplerince sürücü Yalçın Savaş ile araçta yolcu olarak bulunan Ali Aydın, ilk müdahalelerinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine, kamyonetten yaralı olarak çıkarılan Ertem Öktenbağış ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR'DE TIR'LA KAMYONET ÇARPIŞTI: 3 YARALI
ESKİŞEHİR'DE TIR'LA KAMYONET ÇARPIŞTI: 3 YARALI
ESKİŞEHİR'DE TIR'LA KAMYONET ÇARPIŞTI: 3 YARALI
ESKİŞEHİR'DE TIR'LA KAMYONET ÇARPIŞTI: 3 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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