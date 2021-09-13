Eskişehir'de TIR'la çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'de TIR'la çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Eskişehir'de TIR'la çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde kavşaktan geçiş yapan kamyon ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde kavşaktan geçiş yapan kamyon ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Osb Teksan Sanayi Sitesi Hasan Polatkan Köprüsü altındaki kavşakta meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapan Mesut A. idaresindeki 26 ADD 355 plakalı kamyon, Resul K. idaresindeki 34 BC 8751 çekici plakalı TIR'a yandan çarptı. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, hafif yaralanan kamyon sürücüsü Mesut A. 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hareket edemez hale gelen kamyon çekiciyle kaza alanından kaldırıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de TIR'la çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı

Eskişehir'de TIR'la çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı

Eskişehir'de TIR'la çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı

Eskişehir'de TIR'la çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı

Eskişehir'de TIR'la çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı

Eskişehir'de TIR'la çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da dehşet anları: Aracın altında kalan kadını böyle kurtardılar

İstanbul'da dehşet anları: Aracın altında kalan kadını böyle kurtardılar

 Son dakika... 10 yıl önce çalınan motosikleti kazaya karışınca bulundu

Son dakika... 10 yıl önce çalınan motosikleti kazaya karışınca bulundu

 Bariyerlere çarpıp karşı şeride geçen otomobil, servis midibüsü ile çarpıştı: 5 ölü

Bariyerlere çarpıp karşı şeride geçen otomobil, servis midibüsü ile çarpıştı: 5 ölü
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Ersin Tatar İbrahim Altay Uğur İbrahim Altay
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Kylie Jenner Amelia Hamlin
Spor Arda Turan Alper Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hamid Karzai
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Eskişehir'de TIR'la çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 14:40:37. #1.17#