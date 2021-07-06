Eskişehir'de tır ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Eskişehir'de tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Eskişehir'de tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Yalçın Savaş idaresindeki 26 B 3769 plakalı tır ile Ergün Baş'ın kullandığı 26 FM 605 plakalı kamyonet Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 21. Cadde'de çarpıştı.
Kazada yaralanan Yalçın Savaş, Ali Aydın ve Ertem Öktenbağış 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar