Hafriyat kamyonu ile işçi servisi çarpıştı: 1'i ağır 15 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hafriyat kamyonu ile işçi servisi çarpıştı: 1'i ağır 15 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hafriyat kamyonu ile işçi servisi çarpıştı: 1'i ağır 15 yaralı

Eskişehir'de tır ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

Eskişehir'de tır ile İşçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi ile Yörükkaracaören mahallesinin kesişimindeki kavşakta meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan Mehmet T. yönetimindeki 26 S 1253 plakalı işçi servisi ile Züfer Ç.'nin kullandığı 26 E 5675 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Meydana gelen kazada, araç sürücüsü Mehmet T. ile yolcu olarak bulunan Sinan B., Sema G., Barış Ş., Adem E., Adem A., Emrullah S., Saffet Y., Halil U., Emre K., Yusuf K., Nedim S., Ercan S., Enes B. ve Mustafa S. yaralandı. Servisteki 17 kişiden 15'inin yaralandığı kaza sonrası olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü.

Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Sinan B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Hafriyat kamyonu ile işçi servisi çarpıştı: 1'i ağır 15 yaralı

Hafriyat kamyonu ile işçi servisi çarpıştı: 1'i ağır 15 yaralı

Hafriyat kamyonu ile işçi servisi çarpıştı: 1'i ağır 15 yaralı

Hafriyat kamyonu ile işçi servisi çarpıştı: 1'i ağır 15 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
MHP'li başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı

MHP'li başkan, 'Kürdistan şapkası' üretildiği söylenen fabrikayı basıp her şeyi yaktırdı

 Mardin'de şarampole devrilen minibüste bulunan 10 yolcu yaralandı

Mardin'de şarampole devrilen minibüste bulunan 10 yolcu yaralandı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Demir Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım
Magazin Ece Üner Bensu Soral Gökhan Çıra Eser Yenenler
Spor Muslera Okan Buruk Fatih Terim Burak Yılmaz Halis Özkahya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Mansur Yavaş Ali İhsan Su Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hafriyat kamyonu ile işçi servisi çarpıştı: 1'i ağır 15 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 13:00:02. #1.12#