Eskişehir'de TIR, belediye otobüsüne çarptı: 2 yaralı

ESKİŞEHİR'de, kontrolden çıkan TIR'ın belediye otobüsüne çarptığı kazada, TIR sürücüsü ile otobüste bulunan 1 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 15'inci Cadde'de meydana geldi. Mehmet B. yönetimindeki 31 ABE 363 plakalı TIR, Yücel Y.'nin kullandığı 26 EBB 108 plakalı belediye otobüsüne yandan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan TIR sürücüsü Mehmet B. ile otobüste bulunan 1 yolcu, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili incelme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan TÜRKTAN