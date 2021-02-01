Eskişehir'de TIR, belediye otobüsüne çarptı: 2 yaralı
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Eskişehir'de TIR, belediye otobüsüne çarptı: 2 yaralı

01.02.2021 16:08 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:13
Eskişehir'de TIR, belediye otobüsüne çarptı: 2 yaralı

ESKİŞEHİR'de, kontrolden çıkan TIR'ın belediye otobüsüne çarptığı kazada, TIR sürücüsü ile otobüste bulunan 1 yolcu hafif şekilde yaralandı.

ESKİŞEHİR'de, kontrolden çıkan TIR'ın belediye otobüsüne çarptığı kazada, TIR sürücüsü ile otobüste bulunan 1 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 15'inci Cadde'de meydana geldi. Mehmet B. yönetimindeki 31 ABE 363 plakalı TIR, Yücel Y.'nin kullandığı 26 EBB 108 plakalı belediye otobüsüne yandan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan TIR sürücüsü Mehmet B. ile otobüste bulunan 1 yolcu, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili incelme başlatıldı. 


Eskişehir'de TIR, belediye otobüsüne çarptı: 2 yaralı
Eskişehir'de TIR, belediye otobüsüne çarptı: 2 yaralı
Eskişehir'de TIR, belediye otobüsüne çarptı: 2 yaralı
Eskişehir'de TIR, belediye otobüsüne çarptı: 2 yaralı
Eskişehir'de TIR, belediye otobüsüne çarptı: 2 yaralı
Eskişehir'de TIR, belediye otobüsüne çarptı: 2 yaralı
Eskişehir'de TIR, belediye otobüsüne çarptı: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan TÜRKTAN

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