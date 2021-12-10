Eskişehir'de ticari araçların kış lastiği denetlendi - Haberler
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Eskişehir'de ticari araçların kış lastiği denetlendi

İhlas Haber Ajansı / Ali Furkan Çetiner - Haberler | Yerel

Eskişehir'de ticari araçların kış lastiği denetlendi Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kış lastiği denetimleri gerçekleştirildi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de ticari araçların kış lastiği denetlendi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kış lastiği denetimleri gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince Eskişehir-Bursa karayolu üzerindeki kontrol noktasında denetim gerçekleştirildi. 1 Aralık tarihinden itibaren ticari amaçlı kullanımda olan araçlara zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulaması, gerçekleştirilen uygulamayla denetlendi.

Uygulama noktasında yapılan denetimde durdurulan araçların lastikleri kontrol edildi. Kış lastiği olmayan araçlara cezai işlem uygulanırken, takılı kış lastiklerinde diş derinliği kontrol edildi.

Eskişehir'de ticari araçların kış lastiği denetlendi

Eskişehir'de ticari araçların kış lastiği denetlendi

Eskişehir'de ticari araçların kış lastiği denetlendi

İhlas Haber Ajansı / Ali Furkan Çetiner - Son Dakika Haberleri

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