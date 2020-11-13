Eskişehir'de teşvikli yatırım tutarı 1,1 milyar TL'yi geçti
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Eskişehir'de teşvikli yatırım tutarı 1,1 milyar TL'yi geçti

13.11.2020 11:43 | Son Güncelleme: 13.11.2020 11:48
Eskişehir'de teşvikli yatırım tutarı 1,1 milyar TL'yi geçti

Eskişehir'de yılın ilk 9 ayındaki teşvik belgeli yeni yatırım tutarı 1,1 milyar TL'ye ulaştı.

Eskişehir'de yılın ilk 9 ayındaki teşvik belgeli yeni yatırım tutarı 1,1 milyar TL'ye ulaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan teşvik belgeli yatırım istatistiklerine göre, 2020 yılının ilk 9 aylık döneminde Eskişehir'de 1 milyar 106 milyon TL'lik yeni yatırım için yatırım teşvik belgesi alındı.

"1,1 milyar TL'lik 50 yeni yatırım"

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli teşvik belgeli yatırımlar konusunda yaptığı açıklamada, "Bu yılın ilk 9 aylık döneminde Eskişehir'de yapılacak 50 yeni yatırım için 1,1 milyar TL'lik yatırım teşvik belgesi alınmış olup, bu yatırımlar 1000 kişiye yeni iş imkanı sağlayacaktır. Alınan teşvik belgelerinin sektörel dağılımına baktığımızda 38 yeni yatırım ve toplam 948 milyon TL'lik yatırım tutarıyla imalat sanayi yatırımları ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Diğer sektörlerde ise dağılıma baktığımızda, madencilik sektöründe ise 60 milyon TL'lik 4 yeni yatırım, enerji sektöründe 34 milyon TL'lik 3 yeni yatırım ve hizmetler sektöründe 41 milyon TL'lik 4 yeni yatırım ile tarım sektöründeki 22 milyon TL'lik bir yeni yatırım için yatırım teşvik belgesi alınmış durumda. Yaşadığımız bu zor pandemi dönemine karşın, başta sanayimiz olmak üzere tüm iş dünyamız yatırım yapmaya devam ediyor. Eskişehir OSB'de arsa tahsislerimizde son 10 yılın yıllık rekorunu kırmış durumdayız. Yılbaşından bugüne kadar OSB'de 40 yeni yatırımcımıza 834 bin metrekarelik yeni alan tahsis ettik. Büyük ve güçlü Türkiye ekonomisi ancak yeni yatırımlarla ve yüksek katma değerli üretim ile mümkün olabilir. Bizde bu amaç doğrultusunda, Eskişehir OSB yönetimi olarak göreve gediğimiz günden bugüne kadar yeni yatırımları bölgemize kazandırmak için sürekli çalışıyoruz. Sanayi sektörü olarak, insanlarımıza yeni AŞ ve iş imkanı oluşturuyor, ülkemiz ekonomisine güç vermeyi sürdüreceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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