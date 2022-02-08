Eskişehir'de tespit edilen 1423 metruk binadan 1272'si yıkıldı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile belediyelerin koordineli çalışmaları kapsamında son 4 yılda tespit edilen metruk binalardan 1272'sinin yıkıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, suçların önlenmesi ve güvenlik hizmetlerinin etkin yürütülmesi bakımından çevresel koşulların iyileştirilmesinin en başta gelen önlemlerden olduğu vurgulandı.

Metruk binalarda yapılan tespitler ve yıkımlar sırasında uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile silah ve bıçak gibi çok sayıda suç unsurunun ele geçirildiği duyurulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İnsanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, suç işlenmesine, suç işleyenlerin saklanmalarına, çevre kirliliğine, uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımına, sigara kaçakçılığına, bu maddelerin saklanması ve gizlenmesi gibi amaçlarla kullanılmasına imkan veren metruk binaların yıkılması veya rehabilitelerinin sağlanması, vatandaşlarımızın güvenlik endişesinin ortadan kaldırılması, toplum nezdinde oluşabilecek suç korkusu ve güvensizlik hissi bakımından büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda, 2018 yılından bu güne kadar Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından tespiti yapılan 1423 metruk binadan, 1272'sinin yıkımı, rehabilitesi sağlanmış, kalan 151 metruk binanın yıkılması, rehabilite edilmesine yönelik ilgili belediye başkanlıkları ile koordineli çalışmalara devam edilmektedir."