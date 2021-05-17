Eskişehir'de terör operasyonu, 15 şüpheli yakalandı
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Eskişehir'de terör operasyonu, 15 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de terör operasyonu, 15 şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütlerinin propagandası yaptıkları tespit edilen 15 şüpheliyi yakaladı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütlerinin propagandası yaptıkları tespit edilen 15 şüpheliyi yakaladı.

Komutanlık TEM Şube Müdürlüğünce; terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi, terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunan, yardım ve yataklık yapan kişilerin tespit edilmesine yönelik olarak 1 Ocak -30 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucu, sosyal paylaşım hesapları üzerinden FETÖ, PKK/YPG/KCK, DHKPC, THKP/C ve TKPML/ML terör örgütleri propagandası yaptıkları tespit edilen 12 şüphelinin kimlikleri belirlenerek şahısların yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi. Yakalanan 12 şüpheli hakkında 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek suçundan adli işlem yapıldı.

Ayrıca; FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece 2 şüpheli tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığının konuyla ilgili açıklamasında, "Halkımızın huzur ve güven içerisinde hayatlarını devam etmeleri için başta terörle mücadele olmak üzere, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetlere azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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