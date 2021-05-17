Eskişehir'de terör operasyonu; 12 gözaltı

ESKİŞEHİR'de sosyal medyada terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de sosyal medyada terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüpheliden 2'si ise tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından FETÖ, PKK/YPG/KCK, DHKPC, THKP/C ve TKPML/ML terör örgütlerinin propagandası yaptıkları tespit edilen 12 şüpheliyi takibe aldı. Savcılık talimatıyla düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'2 FETÖ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI'

Bu arada, haklarında FETÖ/PDY soruşturma kapsamında 'terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla yakalama kararı bulunan 3 şüpheli de jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı