Eskişehir'de Terör Operasyonu

Eskişehir'de, terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı olduğu ileri sürülen üniversite öğrencisi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Hakkari Çukurca Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Anadolu Üniversitesi öğrencisi Cezmi Y'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.



Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.