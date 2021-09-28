Eskişehir'de terör operasyonlarında yakalanan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörle mücadele kapsamında son 1,5 aylık süreçte yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi, örgüt üyelerinin yakalanması, terör örgütleriyle ilişki içinde bulunan, yardım ve yataklık yapan kişilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik 11 Ağustos-27 Eylül tarihlerinde operasyonlar düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan ve Eskişehir'de yakalanan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince haklarında tutuklama kararı verilerek cezaevine gönderildi.

"PKK/KCK/YPG/YDG-H silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan Şanlıurfa Sulh Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı bulunan biri kadın 2 zanlı da saklandıkları evlerde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sosyal paylaşım hesapları üzerinden terör örgütleri PKK/YPG/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli ise kent merkezinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli salıverildi.