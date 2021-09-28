Eskişehir'de terör operasyonlarında yakalanan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'de terör operasyonlarında yakalanan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de terör operasyonlarında yakalanan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörle mücadele kapsamında son 1,5 aylık süreçte yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörle mücadele kapsamında son 1,5 aylık süreçte yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi, örgüt üyelerinin yakalanması, terör örgütleriyle ilişki içinde bulunan, yardım ve yataklık yapan kişilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik 11 Ağustos-27 Eylül tarihlerinde operasyonlar düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan ve Eskişehir'de yakalanan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince haklarında tutuklama kararı verilerek cezaevine gönderildi.

"PKK/KCK/YPG/YDG-H silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan Şanlıurfa Sulh Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı bulunan biri kadın 2 zanlı da saklandıkları evlerde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sosyal paylaşım hesapları üzerinden terör örgütleri PKK/YPG/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli ise kent merkezinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli salıverildi.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
Bursa'da ilginç olay...Kayıp olduğu sanılan şahıs kendisini arama çalışmasına katıldı

Bursa'da ilginç olay...Kayıp olduğu sanılan şahıs kendisini arama çalışmasına katıldı

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da konuştu: (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın'da konuştu: (2)

 Motosiklet tutkunu Nazlı'dan acı haber! 70 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Motosiklet tutkunu Nazlı'dan acı haber! 70 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Düm Tek Tek Bülent Ersoy Özge Özpirinçci
Spor Balotelli Fatih Terim Gökhan Töre Bülent Uygun Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Fatih
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Eskişehir'de terör operasyonlarında yakalanan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 12:14:46. #1.17#