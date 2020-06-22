Eskişehir'de telefon dolandırıcılığı davasında 2 sanığa 45'er yıl hapis cezası
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Eskişehir'de telefon dolandırıcılığı davasında 2 sanığa 45'er yıl hapis cezası

Eskişehir'de 5 kişiyi telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanık hapis ve para cezalarına çarptırıldı.

Eskişehir'de telefon dolandırıcılığı davasında 2 sanığa 45'er yıl hapis cezası
22.06.2020 11:55 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:58

Eskişehir'de 5 kişiyi telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanık hapis ve para cezalarına çarptırıldı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Abdulkadir M. (28) ve Erkan K'nin (29) savunmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Tarafların avukatları ve mağdurlar ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Mağdurlardan Necat G. ifadesinde, "Beni FETÖ üyelerinin takip ettiğini, çocuklarımı işten çıkaracaklarını söylediler. 76 bin 300 lira değerindeki altınlarımı bir poşete koyup dedikleri yere bıraktım. Her gün ölüyorum. Bütün birikimlerimiz gitti. Babam ve dünürüm bu olayı öğrenince kalp krizinden öldüler. Şikayetçiyim. Sanıklar cezalandırılsın." dedi.

Gülsüm K. de sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Dolandırıcıların, kendisi adına açılan hesaba silahla yaralanan bir kuyumcunun altın ve paralarının yatırıldığını söylediğini dile getiren Gülsüm K, "Altınım olduğunu biliyorlardı. Tüm varlığımı verdim. 32 bilezik, 6 Cumhuriyet altını, bir yarım altın, 5 çeyrek altın, 2 altın setini bir poşete koydum ve söyledikleri yere bıraktım." ifadelerini kullandı.

Nezahat K. ise sanıklara 23 bin dolarını kaptırdığını anlattı.

Mahkeme heyeti, haklarındaki suçlamaları reddedip tahliye ve beraatlerini isteyen sanıklar Abdulkadir M. ve Erkan K'ye "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 45'er yıl hapis ve 480'er bin lira ceza verdi.

Eskişehir'de geçen yıl nisan ayında Abdulkadir M. ve Erkan K, 5 kişiyi telefonla arayarak dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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