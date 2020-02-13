Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.

13.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:26
Eskişehir'de tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.

İl ekipleri, sosyal medya ve bazı basın yayın organları aracılığı ile verdikleri ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları ve tefecilik yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 8 zanlının ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda usulsüz senet, doküman, dijital malzeme ve iki kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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