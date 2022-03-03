ESKİŞEHİR'DE 'TEFECİ' OPERASYONU, 3 GÖZALTI - Haberler

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ESKİŞEHİR'DE 'TEFECİ' OPERASYONU, 3 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ESKİŞEHİR'de, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'tefecilik', 'haksız kazanç elde etme', 'resmi belgede sahtecilik', ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işledikleri iddia edilenlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda H.T., B.Ö. ve İ.K. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda imzalı ve boş senet, doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

ESKİŞEHİR'DE 'TEFECİ' OPERASYONU, 3 GÖZALTI

ESKİŞEHİR'DE 'TEFECİ' OPERASYONU, 3 GÖZALTI

ESKİŞEHİR'DE 'TEFECİ' OPERASYONU, 3 GÖZALTI

ESKİŞEHİR'DE 'TEFECİ' OPERASYONU, 3 GÖZALTI

ESKİŞEHİR'DE 'TEFECİ' OPERASYONU, 3 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Eskişehir, Güncel, Haberler

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