Eskişehir'de tedavisi tamamlanan yılan kartalı doğaya salındı
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Eskişehir'de tedavisi tamamlanan yılan kartalı doğaya salındı

Eskişehir'de yaralı bulunan ve tedavisi tamamlanan yılan kartalının doğaya salındığı bildirildi.

Eskişehir'de tedavisi tamamlanan yılan kartalı doğaya salındı
06.09.2020 15:43 | Son Güncelleme: 06.09.2020 16:04

Eskişehir'de yaralı bulunan ve tedavisi tamamlanan yılan kartalının doğaya salındığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin bulunan yaban hayvanlarının, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde tedavilerinin yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, elektrik akımına kapılarak bacak ve kanatlarında geçici felç oluşan kartalın bakımının tamamlandığını duyuruldu.

Hayvanat Bahçesi'nde tedavisi tamamlanan yılan kartalının, Alpu ilçesi Beyazaltın Mahallesi'nde doğal ortamına bırakıldığı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Avrupa, Rusya, Orta ve Doğu Asya'da yayılış gösteren orta boy bir kartal türü olan yılan kartalı, yaz dönemini Avrupa, Rusya ve ülkemizdeki bazı önemli üreme noktalarında geçirirken üreme sezonu tamamlanıp yavrular büyüdüğünde Orta Afrika'ya göç ederler ancak Asya'daki popülasyonlar yerleşiktir. Hayvanat Bahçemize ulaştırılan bu birey göç sezonu öncesi tekrar ailesine kavuşturduğumuz için bizler de çok mutlu olduk."

Kaynak: AA

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