Eskişehir'de tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı
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Eskişehir'de tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Eskişehir'de tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de önceki gün tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.

Eskişehir'de önceki gün tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.

Şirintepe Mahallesi Örme Sokak'ta komşusunu Yaşar G'yi (56), pompalı tüfekle ateş öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Selami S. (54), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

18 Ağustos'ta bir apartmanda çıkan kavgada Selami S, tarafından pompalı tüfekle vurulan Yaşar G, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Şüpheli Selami S. ise polis tarafından suç aletiyle olay yerinde yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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