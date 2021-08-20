Eskişehir'de tartıştığı kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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Eskişehir'de tartıştığı kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Eskişehir'de tartıştığı kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada bir kişiyi yaraladığı öne sürülen zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada bir kişiyi yaraladığı öne sürülen zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 71 Evler Mahallesi Heykeltıraş Sokak'ta çıkan silahlı kavgada İsmail B'nin elinden yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlı Mustafa Ç'yi suç aleti silahla birlikte saklandığı evde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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Eskişehir'de tartıştığı kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Haberler
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