Eskişehir'de tartıştığı kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada bir kişiyi yaraladığı öne sürülen zanlı, polis ekiplerince yakalandı.
Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada bir kişiyi yaraladığı öne sürülen zanlı, polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 71 Evler Mahallesi Heykeltıraş Sokak'ta çıkan silahlı kavgada İsmail B'nin elinden yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlı Mustafa Ç'yi suç aleti silahla birlikte saklandığı evde yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar