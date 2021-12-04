Eskişehir'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen zanlı yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eskibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda Mehmet Ü. ile Mert A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Mert A. üzerinde taşıdığı bıçakla Mehmet Ü'yü yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Yaralanan Mehmet Ü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli Mert A. saklandığı evde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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