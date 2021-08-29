Eskişehir'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
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Eskişehir'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Eskişehir'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de kavga sırasında bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Eskişehir'de kavga sırasında bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Ihlamurkent Mahallesi'nde işlenen cinayetle ilgili gözaltına alınan Uğur B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Katil zanlısı, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kentte geçen cuma gecesi bir iş yerinin önünde arkadaşlarıyla oturan Atakan Ö. ile yoldan geçen Uğur B. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan Atakan Ö, hastanede yaşamını yitirmişti. Şüpheli Uğur B. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince saklandığı evde yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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