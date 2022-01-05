ESKİŞEHİR - Tartıştığı eşini bıçakla yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de tartıştığı eşini bıçakla yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tartıştığı eşini bıçakla yaraladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Emek Mahallesi Gülsever Sokak'taki bir apartmanda dün akşam saatlerinde eşi Ülviye Y'yi (42) sırtından bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Ali Y'nin (33), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.
Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye getirildi.
Savcılıktaki sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ali Y, tutuklandı.