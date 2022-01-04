Eskişehir'de tartıştığı eşini bıçakla yaraladığı iddia edilen zanlı yakalandı - Haberler
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Eskişehir'de tartıştığı eşini bıçakla yaraladığı iddia edilen zanlı yakalandı

Eskişehir'de tartıştığı eşini bıçakla yaraladığı iddia edilen zanlı yakalandı
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de tartıştığı eşini bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tartıştığı eşini bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Emek Mahallesi Gülsever Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Ali Y. (33) ile eşi Ülviye Y. (42) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Y, evde bulunan bıçakla Ülviye Y'yi sırtından bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan Ülviye Y, 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 çocuk annesi kadının, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli Ali Y. ise gözaltına alındı.

Eskişehir'de tartıştığı eşini bıçakla yaraladığı iddia edilen zanlı yakalandı

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AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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