Eskişehir'de tartıştığı eşine evini yakma tehdidinde bulunan şüpheliyi polis ikna etti - Haberler
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Eskişehir'de tartıştığı eşine evini yakma tehdidinde bulunan şüpheliyi polis ikna etti

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de tartıştığı eşine evini yakma tehdidinde bulunan şüpheliyi polis ikna etti

Eskişehir'de tartıştığı eşine evini ateşe verme tehdidinde bulunan zanlı, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tartıştığı eşine evini ateşe verme tehdidinde bulunan zanlı, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Büyükdere Mahallesi Hilaller Sokak'taki apartmanın giriş katında yaşayan Burak D. ile boşanma aşamasında olduğu eşi F.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Burak D, eşini evi yakmak ve kendisini öldürmekle tehdit etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince F.D, güvenliği sağlanarak dışarı çıkarıldı.

Evde kalan ve polislere av tüfeğini gösterip intihar edeceğini söyleyen, çok sayıda suç kaydı bulunan Burak D, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

Eskişehir'de tartıştığı eşine evini yakma tehdidinde bulunan şüpheliyi polis ikna etti

Eskişehir'de tartıştığı eşine evini yakma tehdidinde bulunan şüpheliyi polis ikna etti

Eskişehir'de tartıştığı eşine evini yakma tehdidinde bulunan şüpheliyi polis ikna etti

Eskişehir'de tartıştığı eşine evini yakma tehdidinde bulunan şüpheliyi polis ikna etti

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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