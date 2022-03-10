Eskişehir'de tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladığı öne sürülen kadın tutuklandı - Haberler

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Eskişehir'de tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladığı öne sürülen kadın tutuklandı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladığı öne sürülen kadın tutuklandı

Eskişehir'de tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladığı iddia edilen kadın tutuklandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladığı iddia edilen kadın tutuklandı.

Kırmızıtoprak Mahallesi'nde Onur Ö. ile arkadaşı Hanife U. arasında evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Hanife U. tarafından bıçaklandığı ileri sürülen Onur Ö. yaralandı.

Onur Ö, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan zanlı Hanife U, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Eskişehir, Güncel, Haberler

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