Eskişehir'de tarlada yıldırım isabet eden iki kişiden biri hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehir'de tarlada yıldırım isabet eden iki kişiden biri hayatını kaybetti

Eskişehir'de tarlada yıldırım isabet eden iki kişiden biri hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de tarlada yıldırım isabet eden iki kişiden biri öldü, diğeri tedavi altına alındı.

Eskişehir'de tarlada yıldırım isabet eden iki kişiden biri öldü, diğeri tedavi altına alındı.

Gündüzler Mahallesi'nde tarlada mevsimlik işçi olarak çalışan Salih Güneş (15) ile A.G'ye (18) yıldırım isabet etti.

Durumun bildirilmesinin ardından bölgeye 112 Acil Servis ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan gençlerden Salih Güneş müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer gencin tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

SOKAK HAYVANLARINI BESLERKEN SALDIRIYA UĞRADI; ÇENESİ KIRILDI
SOKAK HAYVANLARINI BESLERKEN SALDIRIYA UĞRADI; ÇENESİ KIRILDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Bülent Turan Angela Merkel Boris Johnson Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Selma Ergeç Şeyma Subaşı Hande Ataizi Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eskişehir'de tarlada yıldırım isabet eden iki kişiden biri hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 15:06:34. #1.15#

title