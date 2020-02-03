Eskişehir'de tarımsal projelere 15,5 milyon lira hibe desteği

03.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:00

Türkiye genelinde yapılan "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 13. Etap Programı" kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığınca Eskişehir'e 15,5 milyon lira hibe desteği sağlanacak.

İl Tarım ve Orman Müdürü Emine Sever, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın değerlendirmeleri ve bütçelendirme çalışmaları sonucu Eskişehir'den ekonomik yatırımlar konusunda uygunluk kriterlerini taşıyan 130 projenin kabul edildiğini duyurdu.

Sever, 31 milyon lira tutarındaki projeleri kabul gören 130 yatırımcıya yüzde 50 hibe desteğinde bulunulacağını aktararak, "İlimizde üretilen tarıma dayalı ürünlerin yerinde işlenmesi ve değerlendirilmesi katma değer açısından çok önemlidir, üreticilerimize ve ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Bakanlıkça "Yarısı Sizden Yarısı Bizden" sloganıyla başlatılan projenin 13. etabında hibe almaya hak kazanmış 130 yatırımcıya tebligat yapıldığını bildiren Sever, şunları kaydetti:

"Uygulamalar hakkında detaylı bilgiler verilecek. Ardından gerekli belgelerini tamamlayan yatırımcılarımızla İl Müdürlüğümüzde hibe sözleşmesini imzalanacaktır.

Bu kapsamda ilimize verilecek hibe desteğinin doğal kaynaklar ve çevrenin korunması dikkate alınarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesini, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesini, gıda güvenliğinin güçlendirilmesini, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması sağlanacağının temennisiyle Eskişehir tarımı ve ülke ekonomimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA